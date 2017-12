L1 : Dugarry a préféré la défaite de l'OM à la victoire de l'OL

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Du côté de l'Olympique Lyonnais, certains doivent se demander ce lundi si c'est bien leur formation qui s'est imposée dimanche soir contre l'OM. Car nombreux sont les consultants à juger pas vraiment mérité le succès de l'OL dans cette rencontre importante. Ce lundi soir, Christophe Dugarry a lui aussi choisi ce camp, estimant que sur le long terme Lyon va se faire dépasser par l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia ayant visiblement trouvé, selon l'ancien joueur de l'OM, les bons réglages.

« Je félicite Rudi Garcia pour son travail car son équipe progresse (...) C’est paradoxal mais j’ai trouvé les Marseillais plus intéressants que les Lyonnais. Je ne les vois pas plus forts mais je me dis que si Lyon réédite ce genre de performance, ils perdront des matchs contre des équipes plus faibles. Et si l’OM en fait autant, avec un vrai bloc, ils gagneront peut-être plus de matchs que les Lyonnais. C’est bizarre mais j’ai vu plus que choses rassurantes chez les Marseillais », a confié, sur RMC, Christophe Dugarry, pas emballé par l'Olympique Lyonnais.