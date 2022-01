L’OL patauge, Ludovic Guily connait les coupables

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Très sérieux et efficaces en Coupe d’Europe, les Lyonnais sont à l’opposé en championnat. Ludovic Giuly se penche sur le problème.

Les contre-performances s’enchainent et à la trêve hivernale, la sanction est déjà tombée avec une 13e place peu glorieuse. Au moment de recevoir le PSG, l’OL se retrouve à 22 points du leader. Autant dire que les deux clubs ne jouent pas dans la même catégorie, même si les Parisiens seront sans Neymar et peut-être sans Lionel Messi ce dimanche. Mais tant qu’il y aura Mbappé, ce sera le feu promet Ludovic Giuly. « Le danger viendra un peu moins de tous les sens, mais je serais plus inquiet pour Paris s’il n’y avait pas Mbappé. C’est lui qui tire le PSG vers le haut, c’est le joueur au top en ce moment. Et puis, ils ont d’autres grands joueurs… Avec eux, le PSG n’a pas encore trouvé la bonne formule, l’équilibre. En championnat, ça passe, même quand ça ronronne, mais en Ligue des Champions, il faut être à un autre niveau », a souligné le consultant télé qui a évolué sous le maillot du PSG, mais a été formé à l’Olympique Lyonnais.

Un problème mental pour les joueurs lyonnais

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ludovic Giuly (@ludogiuly8)

L’ancien international porte donc un regard aiguisé sur la formation de Peter Bosz, toujours aussi irrégulière. Et cela s’explique grandement par le comportement de certains joueurs, notamment ceux qui devaient franchir un cap et porter l’équipe sur leurs épaules. « Une carrière se construit toujours sur le long terme, pas sur des exploits et des bons matches de temps en temps. Je pensais que certains joueurs encore jeunes, allaient grandir plus vite. Mais tant qu’ils n’auront pas cette mentalité, ce sera difficile », a lancé Ludovic Giuly dans les colonnes du Progrès. Le Petit Prince de Gerland n’a pas donné de nom, mais il est évident que la saison d’un joueur comme Houssem Aouar n’est pas conforme aux attentes, et ne permet pas à l’OL de rectifier le tir alors que l’international français devait prendre les clés de l’équipe dans le domaine offensif.