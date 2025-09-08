L’OL continue de dégraisser, Diawara s’en va

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Quelques heures seulement après l’annonce du départ de Mathieu Patouillet, l’Olympique Lyonnais a officialisé un autre mouvement. C’est le milieu de terrain Mahamadou Diawara qui a pris la direction du Royal Antwerp. Le joueur lyonnais est prêté pour la somme de 250.000 euros, et ce prêt est assorti d’une option d’achat de 3 millions d’euros et d’un intéressement de 20 % en cas de plus value.

🔴🔵 Bonne chance dans ta nouvelle aventure au Royal Antwerp, Mahamadou 🤍🙌https://t.co/an7oiN0q0i pic.twitter.com/q7rcRGKjUp — Olympique Lyonnais (@OL) September 8, 2025

« Depuis son arrivée en 2023, l’international français U19 a disputé 16 rencontres avec l’OL avant de terminer la seconde partie de la saison dernière en prêt au Havre, où il a contribué au maintien du club en Ligue 1. L’Olympique Lyonnais souhaite une excellente saison à Mahamadou Diawara, toujours lié au club jusqu’au 30 juin 2028 » a fait savoir le club rhodanien, qui sait que la possibilité de voir Diawara revenir l’été prochain est réelle.