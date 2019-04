Gourcuff, Zidane, la fin de folles rumeurs à Lyon

Dans : OL.

Il n’y a pas que l’Olympique Lyonnais qui cherche un nouvel entraineur dans la capitale des Gaules.

En effet, parmi les formations de la cité rhodanienne, Lyon-Duchère est en quête d’un nouveau technicien après le départ annoncé de Karim Mokeddem, présent depuis six ans. Et la formation de National s’active donc déjà pour trouver celui qui prendra la place sur le banc de touche. Et comme pour le voisin de l’Olympique Lyonnais, les rumeurs sont nombreuses. Au point que le président de La Duchère a pris la parole dans Le Progrès pour faire un point très clair.

« La rumeur Christian Gourcuff ? J’ai lu ça. Je n’ai jamais eu de contacts avec Gourcuff, entraîneur ô combien estimable… Ni avec Zidane d’ailleurs. En l’état actuel des choses, je peux vous révéler que j’ai coché trois noms sur ma short list, trois entraîneurs que je vais, ou que j’ai rencontrés. D’abord Laurent Roussey, on a déjà déjeuné ensemble, il y a quelques jours. Et je vais en faire de même avec Patrice Lair, ancien coach des féminines de l’OL, de Niort, consultant pour la chaîne l’Équipe. Et ce sera la même chose avec Emmanuel Da Costa qui dirige actuellement Quevilly. Il est plus que probable que je révélerai le nom du prochain entraîneur de Lyon Duchère, la semaine prochaine », a livré Mohamed Tria, dont la communication laisse la place à un suspense très mesuré. Ce qu’il est plus facile de faire en National au sein d’une équipe qui a aisément assuré son maintien et n’a plus rien à jouer cette saison.