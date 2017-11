EdF : Deschamps n'est pas en colère contre Fekir pour sa célébration

Dans : OL, Equipe de France.

Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, au lendemain du derby ASSE-OL, Didier Deschamps a été interrogé sur Nabil Fekir, et sur sa désormais fameuse célébration du cinquième but face aux Verts. Le sélectionneur national a répondu franchement, et a ramené cette polémique à une plus juste proportion.

« Je connais bien Nabil, c’est quelqu’un qui ne calcule pas, qui n’avait pas prémédité son geste, c’est instinctif. Il a voulu célébrer ce cinquième but, et le deuxième pour lui, de cette façon-là. Evidemment, je pense que dans le contexte ce n’était pas le geste approprié, mais il l’a senti comme cela avec les conséquences qu’il y a eues derrière. Mais c’est un être humain, comme tous les footballeurs, ce ne sont pas des robots non plus. Il n’aurait pas dû le faire, mais c’est arrivé et je le redis c'est un être humain. Je préfère retenir sa performances et son niveau depuis plusieurs semaines, cela me fait énormément plaisir... », a expliqué un Didier Deschamps très compréhensif avec l'attaquant international de l'Olympique Lyonnais. La polémique s'arrêtera donc aux portes de l'équipe de France...