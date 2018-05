Droits télé : Un milliard, Aulas débouche le champagne

Dans : OL, Ligue 1.

L’annonce par la LFP de la vente des droits télé de la Ligue 1 pour plus d’un milliard d’euros montre un nouveau cap franchi par notre championnat.

Grâce à son exposition médiatique et à la course en avant des opérateurs symbolisée par l’apparition en force de l’Espagnol Mediapro, les billets vont pleuvoir sur les clubs de l’élite. Et cela, Jean-Michel Aulas s’en félicite, puisque ce sont des revenus dignes des concurrents européens qui vont tomber. Le président de l’OL n’a donc pas caché son euphorie en apprenant l’issue heureuse de cette mise aux enchères.

« Formidable 29 mai 2018 pour le football professionnel français avec une hausse de près de 60 % pour 2020 des droits télévisuels domestiques : Wahou ! », a balancé le patron lyonnais, convaincu qu’il s’agit là d’un énorme coup. Et encore, tous les lots n’ont pas trouvé preneur. Mais le système d’enchère cachée de la part de la LFP, qui ne vendait ses droits qu’à condition d’avoir le montant espéré, semble en tout cas avoir fait ses preuves pour le coup.