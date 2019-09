ASSE-OL : Pression maximale sur Lyon promet Denis Balbir

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Tandis que Sylvinho doit faire face à sa première tempête aux commandes de l'Olympique Lyonnais, Ghislain Printant est désormais dans l'attente de sa lettre de licenciement de la part de l'AS Saint-Étienne, son avenir semblant scellé. Et le hasard du calendrier fait que dimanche prochain les deux clubs s'affronteront dans un derby toujours aussi bouillant. Pour Denis Balbir, dont le coeur penche clairement du côté des Verts, c'est bien le club de Jean-Michel Aulas qui sera sous pression car une défaite de l'OL à Saint-Etienne serait un coup terrible pour l'entraîneur brésilien.

Et sur ButFootballClub, le journaliste explique sa position. « Aujourd’hui, Sylvinho fait partie des deux ou trois entraîneurs de Ligue 1 les plus menacés. Il y en a deux dans la même région et à moins de 60 kms l’un de l’autre. Cela risque de donner un derby très tendu dimanche soir à Geoffroy-Guichard. Un vrai derby de la peur. Encore plus pour Lyon que pour Saint-Etienne car les Gones n’ont pas les mêmes ambitions que les Stéphanois. Contrairement à l’OL, l’ASSE va être revigoré par sa victoire à Nîmes. Bien sûr, au milieu, les deux frères ennemis jouent un match de Coupe d’Europe mais, sur le choc de Ligue 1, Lyon a davantage à perdre », prévient Denis Balbir à quelques jours de cet ASSE-OL encore plus de feu que d'habitude.