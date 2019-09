ASSE - OL : Lyon cache mal l'écoeurement pour ses supporters

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

C'est officiel, les supporters de l'Olympique Lyonnais n'auront pas le droit d'assister au derby contre l'AS Saint-Etienne le dimanche 6 octobre prochain au Stade Geoffroy-Guichard. La préfecture de la Loire a pris un arrêté qui met un point final aux discussions entre les deux clubs pour un éventuel déplacement à l'aller et au retour. Dans un communiqué, l'OL cache mal sa colère devant cette décision des autorités administratives.

« L’Olympique Lyonnais informe ses supporters que la Préfecture de la Loire vient de prendre un arrêté préfectoral d’interdiction de stationnement et de circulation des supporters Lyonnais dans le cadre du Derby ASSE – OL du 6 octobre prochain. S’il n’est pas de la compétence de l’Olympique Lyonnais et de ses supporters de juger du bien fondé d’un tel arrêté, le club regrette cette décision et tient à exprimer sa profonde déception face à cette mesure restrictive. Le club déplore qu’aucun accord n’ait pu être trouvé et ce, malgré les nombreuses propositions de mesures et garanties évoquées lors de la réunion préparatoire de sécurité. A travers son investissement local et national, l’OL aura toujours à cœur de promouvoir l’image d’un football festif et sans violence. A l’heure où les instances nationales, INS, LFP, ANS, DNLH et les clubs font leur maximum pour échanger et travailler sur des mesures visant à organiser et encadrer au mieux les déplacements des supporters, la décision de la Préfecture de la Loire est vécue comme une immense déception vis-à-vis de nos supporters qui se voient privés de leur passion mais aussi vis-à-vis de notre équipe qui sera elle, privée d’un soutien capital pour le Derby. L’Olympique Lyonnais tient à remercier l’ensemble de ses supporters pour leur inconditionnel soutien », indique l'Olympique Lyonnais, qui sait évidemment que la réciprocité sera appliquée lors du match retour au Groupama Stadium.