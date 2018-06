OM : Mercato ou pas, Vieira attend Balotelli à Nice !

Dans : OGCN, Mercato, OM.

Lors de sa présentation officielle du côté de l'OGC Nice, Patrick Vieira a affirmé sa volonté de conserver Mario Balotelli dans son effectif.

Suite à plusieurs semaines de discussions, Nice tient enfin son nouvel entraîneur. Un mois après le départ de Lucien Favre, qui s'est engagé au Borussia Dortmund depuis, l'OGCN a effectivement annoncé l'arrivée de Patrick Vieira sur son banc de touche ce lundi. Présenté à la presse dans la foulée, l'ancien coach du New York City FC en a profité pour glisser un message lourd de sens à Mario Balotelli. Meilleur buteur des Aiglons et sixième scoreur du championnat la saison passée, avec 18 réalisations en Ligue 1, l'avant-centre italien est annoncé du côté de l'Olympique de Marseille durant ce mercato estival. Mais Vieira ne l'entend pas de cette oreille...

« J’ai eu Mario Balotelli pour lui souhaiter de bonnes vacances et lui dire qu’on allait se voir le 2 juillet à la reprise de l’entraînement. On a beaucoup de sujets à traiter. Mais chaque chose en son temps », a lancé, en conférence de presse, le nouvel entraîneur de Nice, qui souhaite donc garder Balotelli avec lui, alors qu'Alassane Pléa va partir. Malgré cette volonté farouche, l'OGCN de Vieira aura bien du mal à conserver son joueur de 27 ans, car Nice n'est pas européen et parce que Mino Raiola veut placer son poulain dans un grand club.