OGCN : Vieira exige l'union sacrée pour sauver Balotelli

Dans : OGCN, Ligue 1.

Toujours muet en Ligue 1, Mario Balotelli n’a pas profité de la réception du SCO d’Angers mardi soir pour ouvrir son compteur but cette saison. Cela commence sérieusement à inquiéter les supporters du Gym, bien conscients qu’ils auront besoin d’un grand Balotelli pour accrocher une place européenne en mai prochain. Ainsi, l’entraîneur azuréen a réclamé l’union sacrée autour du buteur de 27 ans, lequel doit impérativement retrouver de la confiance… et de l’efficacité. Très rapidement, si possible, alors que Nice se déplace à Monaco vendredi soir en ouverture de la 17e journée.

« J’ai décidé de le sortir parce que j’avais besoin de percussion, d’attaquer un peu plus l’espace. J’ai tenté quelque chose, on n’a pas eu de réussite. Mario (Balotelli) est en manque de confiance. Ça se voit dans ses prises de balles. Il faut continuer à travailler, tout simplement. Il est en période de doute. Ce qu’il faut, c’est qu’on soit derrière lui. L’équipe, le club, les supporters et moi-même. Il faut continuer à travailler avec lui, à le mettre dans des situations à l’entraînement qui vont lui redonner la confiance. C’est dans ces moments-là qu’on va voir la force du groupe. Comment, tous ensemble, on va l’aider à retrouver cette confiance. Il suffit d’un but, de se mettre un peu plus à disposition de l’équipe. Il doit aussi fournir les efforts. Mario est un joueur important pour nous » a expliqué Patrick Vieira, qui n’a absolument pas l’intention de lâcher son attaquant. Et ce malgré les attitudes pas toujours positives de ce dernier, notamment lorsqu’il est remplacé en cours de match.