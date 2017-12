OGCN : Nice fait le bonheur de Favre et c'est déjà ça

Dans : OGCN, Ligue 1.

Lucien Favre (coach de l'OGC Nice après la victoire contre Metz) : « Ça me suffit. On a enchaîné deux victoires, six points, ça fait du bien, mais on est conscient du reste : du travail, de l'équilibre défensif, offensif, il faut qu'on joue mieux collectivement. Ce qui me gêne, c'est le but qu'on prend, on le voit arriver, on est en infériorité numérique dans la surface. On en est encore à faire des essais, ça nous a réussi ce soir, mais ça ne tient à pas grand-chose. Saint-Maximin ? Il y a un énorme travail, mais il n'a pas 20 ans, il le sait, je lui ai dit. Il doit travailler sa technique pas seulement quand le ballon est à terre, il faut apprendre à la maîtriser. Mais qu'on profite aussi de sa première qualité, le un contre un, ce soir il met un but qui nous fait du bien. Il y a vraiment un énorme travail, de démarquage, de bouchage des angles quand on défend, pour lui comme pour Srarfi. Ça ne prend pas deux, trois, quatre mois, mais plus longtemps.»