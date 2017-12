OGCN : Favre ne s'enflamme pas... sauf pour Balotelli

Dans : OGCN, Ligue 1.

Lucien Favre, entraîneur de Nice, après la victoire contre Bordeaux (1-0) : « C’était très dur à la fin. Ils ont eu quelques opportunités, mais nous avons bien défendu. Globalement, on a bien maîtrisé le jeu. C’était dur, mais mérité sur l’ensemble du match car on a eu la possession et des possibilités. Il manque un peu de tranchant pour encore plus déstabiliser l’adversaire balle au pied. Balotelli encore décisif ? Les occasions c’est important de les mettre au fond. L’année passée, il faisait un match sur deux. Il est plus dans le collectif, au niveau du replacement, du pressing parfois. Il aide plus l’équipe, et offensivement il se déplace mieux. Il revient de loin. Ce qu’il fait est très positif. Et surtout il marque… On va essayer de se débrouiller pour marquer sans lui à Lille. Sixièmes ? Avec 26 points, c’est vrai qu’on est bien revenus, plus les qualifications en Europa League et Coupe de la Ligue. Mais il ne faut pas oublier où on était il y a peu encore. On va avoir un départ compliqué en 2018. Et on sait qu’on sera très attendu à Lille mercredi, ce sera très dur ».