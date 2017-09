Nice : Favre a de la peine pour son flop Sneijder

Dans : OGCN, Ligue 1.

Présenté comme le gros coup de l’OGC Nice cet été, Wesley Sneijder (33 ans) ne parvient pas à s’imposer au sein de sa nouvelle équipe.

Si sa condition physique et une blessure à la cheville ont perturbé son début de saison, ses récentes mises à l’écart sont uniquement liées à des choix sportifs. Il faut dire que le milieu offensif, connu pour ses qualités de meneur de jeu, n’a pas sa place dans le 4-4-2 de Lucien Favre qui privilégie des ailiers plus dynamiques comme Allan Saint-Maximin. Un moment difficile pour Sneijder même si son entraîneur tente de le rassurer.

« Ce doit être difficile pour lui d’accepter ça, a reconnu Favre. C'est logique. Si j’étais joueur, je penserais la même chose. Il est loin d'être bête, il comprend la situation même si c’est dur pour lui. Ça fait partie du job d’entraîneur : il ne faut pas trop contourner et dire la vérité. Physiquement, je pense que ça va. Il ne faut pas s’attendre à des courses effrénées ou des appels en profondeur de sa part. C'est simplement dans ce système-là. Je suis convaincu qu’on aura besoin de lui tôt ou tard. Et même plus ou moins rapidement, car il va y avoir un enchaînement de matchs impossible après la reprise. » A noter que le Néerlandais n’a pas été convoqué pour le prochain rassemblement des Pays-Bas.