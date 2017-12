Nice : Mario Balotelli est interdit de bouger au mercato !

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1.

Contribuant au net redressement de l'OGC Nice en Ligue 1, Mario Balotelli a laissé entendre la semaine passée qu'il pourrait éventuellement changer d'air lors du mercato. Mais ce mardi, l'attaquant italien du Gym va apprendre que son patron n'a pas du tout la même vision des choses que lui. Se confiant à Nice-Matin, Jean-Pierre Rivère a balayé d'un revers de la main toutes les supputations sur l'avenir immédiat de Mario Balotelli. Le président de l'OGCN refuse en effet d'entendre parler d'une vente au mercato.

« Un départ de Mario Balotelli ? Non, c'est impossible. Vous connaissez son importance, c'est inenvisageable. Grâce à ses performances, il a retrouvé une valeur marchande à un an et demi de la fin de son contrat... Ce n'est pas ce qui nous intéresse pour Mario, mais qu'il continue à porter l'équipe vers le haut. C'est une belle histoire avec lui. C'est réconfortant de voir qu'on ne fait pas que des erreurs », explique le dirigeant niçois, clairement soulagé de voir son club se redresser après un début de saison extrêmement compliqué. Et Mario Balotelli n'y est pas pour rien, ce qui justifie la position intransigeante de Jean-Pierre Rivère.