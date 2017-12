Mercato : Balotelli dit vraiment tout sur son avenir immédiat au mercato

Dans : OGCN, Mercato.

Attaquant vedette de l’OGC Nice, Mario Balotelli y est pour beaucoup dans le redressement spectaculaire de son équipe, qui retrouve une place dans la première partie de tableau, après un début de saison délicat. L’attaquant italien est à la finition des actions, fait beaucoup moins de petites histoires pour un rien, et travaille même pour le collectif, ce que son entraineur a souligné encore récemment. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, l’ancien joueur du Milan AC a abordé sans détour son avenir immédiat dans la presse transalpine, évoquant notamment un possible départ au mercato.

« Hier j'ai appelé Mino Raiola et je lui ai demandé: "En janvier, je fais quoi?". Il m'a répondu: "Je ne sais pas". Je veux rester, alors on verra. Certes, je voudrais de nouveau avoir une équipe forte derrière moi, je veux jouer la Champion's League et gagner quelque chose », a confié Super Mario à Sky Italia. Une confession surprenante de transparence, et qui montre bien qu’un départ de Balotelli n’est pas totalement à écarter. Toutefois, de son côté, le président Jean-Pierre Rivère a rappelé que l’Italien avait un salaire conséquent, était un joueur important du club et était toujours sous contrat, ce qui n’incite pas à un transfert dans les prochaines semaines.