Officiel : Mehdi Abeid signe au FC Nantes jusqu'en 2022

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1, Dijon.

Ce lundi après-midi, le FC Nantes a officialisé la signature jusqu'en 2022 de Mehdi Abeid, le milieu de terrain algérien laissé libre par Dijon.

« Le FC Nantes est très heureux d’annoncer la signature de Mehdi Abeid. Arrivé libre de tout engagement en provenance du Dijon FCO, le nouveau milieu de terrain des Jaune et Vert s'est engagé jusqu'en 2022. A 26 ans, l'international Algérien, récent vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 vendredi soir, est un visage bien connu des pelouses du championnat de France. Avec 73 matches disputés dans l'entrejeu dijonnais pour 6 buts marqués, le néo-Nantais (1m78, 77 kg) arrive sur les bords de l'Erdre après trois belles saisons en Bourgogne. Récupérateur efficace et doté d'une belle vision du jeu, Mehdi Abied mettra à présent toutes ses qualités techniques au service du collectif jaune et vert », se réjouit, dans un communiqué, le FC Nantes.