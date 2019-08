Officiel : Entre le FC Nantes et Vahid Halilhodzic, c'est fini !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le départ de Vahid Halilhodzic est désormais officiel du côté du FC Nantes. Ce vendredi soir, le club jaune et vert a effectivement annoncé la nouvelle dans un communiqué.

« Vahid Halilhodzic a souhaité mettre fin à son contrat qui le liait au FC Nantes, cette décision prendra effet à l’issue du match de ce soir. Après un entretien respectueux et cordial avec le Président Waldemar Kita, un accord pour une séparation à l'amiable a été trouvé entre les deux parties. Le Club regrette le départ du coach mais respecte sa volonté et lui souhaite une bonne continuation. Dans l'attente d'une décision définitive concernant le recrutement du futur entraîneur, Patrick Collot et Cyril Moine continueront d’assurer les entraînements », explique le FCN. À une semaine de la reprise de la Ligue 1, les Canaris se retrouvent donc sans coach... Pas la meilleure des manières d'aborder cette nouvelle saison, même si un nouvel entraîneur devrait débarquer en début de semaine prochaine.