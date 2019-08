Officiel : Christian Gourcuff entraîneur du FC Nantes

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Dans un communiqué, le FC Nantes a officialisé la nomination de Christian Gourcuff au poste d'entraîneur.

« Quand je l'ai eu au téléphone, il a eu la gentillesse d’écouter, puis d'accepter. Je pense que c'est l'un des meilleurs techniciens en France. On a vraiment beaucoup de chance de l'avoir avec nous et c'est un entraîneur que je désirais depuis plusieurs années. Je le remercie beaucoup d'être parmi nous », s’est réjoui Waldemar Kita après cette désignation de l'ancien coach de Lorient et de Rennes sur le banc du FC Nantes.