Nantes : Ranieri kiffe ces trois points en or contre Monaco

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Claudio Ranieri (entraîneur du FC Nantes après la victoire arrachée contre Monaco) : « C'était important de marquer et de gagner après deux matches perdus. On a gagné et ce sont trois points en or contre les champions. On a fait un bon match, je suis satisfait du match de mon équipe. J'ai voulu changer le système en mettant un milieu de plus, parce que je sais que Monaco est très bon quand il a le ballon, pour s'infiltrer entre les lignes. On a fait bien attention à toutes les choses, sur les coups francs parce que Monaco est une grande équipe sur les coups francs. Mes joueurs ont été très concentrés et ont bien serré tous les espaces (...) Après deux matches perdus, c'était important de reconnecter notre cerveau.»