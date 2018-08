Nantes : Pallois va au clash, l'entraîneur le vire du groupe

Dans : FC Nantes, Ligue 1, SMC.

Alors que son nom est évoqué du côté du SM Caen, Nicolas Pallois est désormais mis à l'écart du groupe professionnel sur décision de Miguel Cardoso annonce ce mercredi soir Ouest-France.

Selon le quotidien régional, le défenseur central, agacé de ne plus postuler à une place de titulaire, aurait eu mardi un échange plus que vif avec le nouvel entraîneur du FC Nantes, refusant notamment de faire le travail demandé par Miguel Cardoso. Résultat, ce dernier a viré Nicolas Pallois, et désormais c'est à l'écart du groupe pro que ce dernier doit travailler. A deux ans de la fin de son contrat, le défenseur semble vouloir partir au plus vite de Nantes, mais pour l'instant Waldemar Kita et son homologue caennais n'ont pas encore trouvé un terrain d'entente sur le plan financier pour ce finaliser ce transfert.