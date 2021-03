Nantes : Lafont au coeur d'une embrouille en tribune présidentielle ?

Dans : FC Nantes.

En encaissant un coup-franc en toute fin de match contre Lorient, Alban Lafont a involontairement provoqué un clash brutal dans la loge présidentielle de la Beaujoire. Chaude ambiance à Nantes.

Armand Laurienté ne se doutait pas qu’il allait provoquer un clash au sein de la tribune présidentielle du stade nantais en marquant un coup-franc des 40 mètres à Alban Lafont, un but incroyable qui a permis à Lorient d’arracher le point du nul contre Nantes . Alors que Waldmera Kita et son fils prenaient directement le chemin des vestiaires, la mine sombre, Patrice Rio, défenseur légendaire des Canaris et Mogi Bayat, agent privilégié du FC Nantes, se sont vivement invectivés, les deux hommes étant proches de se battre. Malgré ses 72 ans, Patrice Rio est toujours prêt à défendre son club, et il a fait savoir de vive voix à l’agent, qui est directeur sportif du club nantais, ce qu’il pensait de la prestation du gardien de but sur cette action

Des insultes à huis clos, Nantes aura tout connu

« Nous étions tous très déçus et je me suis permis de dire tout haut que pour moi Alban Lafont était responsable sur ce but. En face de moi, M. Bayat, l'agent qui l'a mis à Nantes, a pris la mouche, et le ton est monté », raconte l’ancien défenseur des Canaris et de l’équipe de France. Si des injures, audible de tous en raison du huis clos à la Beaujoire, ont été entendues, Patrice Rio affirme que malgré une énorme tension aucun coup n’a été échangé entre les deux hommes qui étaient face à face, ce dernier précisant dans L’Equipe qu’il ne voulait pas « créer des problèmes supplémentaires à Waldemar Kita qui a en assez comme ça. » Suite à ce match nul, le FC Nantes est désormais 19e et relégable.