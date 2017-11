Nantes : Kita a vu l'arbitre offrir le derby et les trois points à Rennes

Dans : FC Nantes, Ligue 1, Rennes.

Samedi, le toujours très attendu match entre Rennes et Nantes a tourné en faveur des joueurs de Sabri lamouchi pour le plus grand bonheur des supporters bretons. Mais l'arbitre de la rencontre était au coeur de toutes les discussions après cette victoire rennaise, Waldemar Kita admettant qu'il avait bien du mal à comprendre les décisions de Ruddy Buquet. Et si le président du FC Nantes ne veut pas disjoncter, il estime tout de même que l'arbitrage français a des soucis.

« Sur le premier but, il y a un hors jeu de deux mètres. J’ai vu l’arbitre, il me dit qu’il y a hors jeu et qu’il s’est trompé. Deux joueurs, pas un. Deux. Que c’est ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne vais pas les engueuler les pauvres ? L’arbitre l’admet, au moins, il est honnête. Le problème est que ça peut compter à la fin. On aurait pu sortir avec le match nul. Je n’ai pas dit qu’on aurait pu gagner. Il faut quand même des arbitres de haut niveau. Car sur des derbys comme ça, ça dégénère à cause de tout ça », explique Waldemar Kita, forcément très déçu de cette défaite, mais qui est resté très prudent afin d’éviter un dérapage à la René Ruello ou à la Nicolas de Tavernost.