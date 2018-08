Mercato : Nantes officialise un accord avec Bruges pour Limbombé, mais...

Dans : FC Nantes, Mercato, Foot Europeen, Ligue 1.

L'ailier international belge du Club Bruges, Anthony Limbombé, devrait rejoindre le FC Nantes, les deux clubs ayant trouvé un accord. Mais le communiqué des Canaris concernant cet accord laisse planer un étrange doute.

« Le FC Nantes et le Club Bruges ont trouvé ce jour un accord financier pour le transfert d'Anthony Limbombé. Cependant, la validité de cet accord reste notamment soumise à un test physique et à un examen médical du joueur aux résultats satisfaisants. On vous informe au plus vite ! », a indiqué le club de Waldemar Kita via Twitter. Pour ce transfert, on évoque une somme de 7ME, ce qui serait le record pour le FC Nantes.