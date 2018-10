FCN : Vahid est un scientifique du foot, Denis Balbir crie au génie

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Samedi soir à La Beaujoire, le FC Nantes a enfin renoué avec le succès, balayant Toulouse 4-0.

Une première victoire pour Vahid Halilhodzic, qui avait connu une première très délicate sur la pelouse de Bordeaux avant la trêve internationale. Et s’il est souvent caricaturé comme un entraîneur très autoritaire et borné, Denis Balbir a tenu à rendre un bien bel hommage à l’ancien sélectionneur du Japon, sur But Football Club. Le journaliste explique notamment que « Coach Vahid » est un véritable scientifique, et qu’il a toutes les qualités pour redresser Nantes même si ce succès probant demande évidemment confirmation.

« On caricature trop souvent Vahid, moi le premier, comme quelqu’un d’autoritaire, capable de gros coups de gueule, de longues analyses en vidéo ou d’organiser des entraînements à 6h du matin, mais on en oublie que c’est quelqu’un de très scientifique dans son approche. C’est aussi grâce à ces qualités qu’il a duré aussi longtemps dans le métier. Toulouse, c’est sa première belle victoire avec Nantes. Il a joué un rôle prépondérant. Maintenant chaque succès demande confirmation. On va attendre le prochain rendez-vous pour savoir s’il s’agissait d’un feu de paille ou si Nantes s’installe dans un vrai projet de redressement » a confié le journaliste de W9, qui va donc observer avec beaucoup de curiosité les deux prochains matchs du FC Nantes, face à Amiens puis contre Montpellier en Coupe de la Ligue. Deux matchs à l’extérieur qui ne seront pas simples à gérer pour Vahid Halilhodzic.