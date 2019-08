FCN : Un duo avec Luis Fernandez, ça ne fait pas rêver Ziani

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Vendredi soir, le FC Nantes a officiellement annoncé le départ de Vahid Halilhodzic sur son banc de touche.

Suite au résultat nul face au Genoa en match amical (1-1), Vahid Halilhodzic a donc pu faire ses adieux au public de La Beaujoire. Dix mois tout pile après son arrivée chez les Canaris, l'entraîneur franco-bosnien a donc fait ses valises. Pour la treizième fois depuis 2007, un record en Ligue 1, Waldemar Kita va donc devoir trouver un nouveau coach. Si la piste interne semble faire l’unanimité, avec le nom de Stéphane Ziani, le président nantais aimerait y ajouter une touche d’expérience. Ces dernières heures, L'Équipe avançait la piste Luis Fernandez. Une rumeur qui fait réagir le principal intéressé.

« On verra. Mon nom sort de partout. J’ai 59 ans, la télévision et la radio, ça va un temps. Je suis actuellement en vacances, je n’ai pas été contacté. Ça fait plaisir, mais il n’y a aucun contact. L’envie de retrouver le terrain ? Je me suis déjà exprimé là-dessus », a lâché, sur Foot Mercato, l’ancien coach du PSG, qui rêve donc de retrouver un banc de touche, trois ans après sa pige en Guinée. Malgré tout, ce duo Ziani-Fernandez est loin d’être validé, tout simplement parce que l’entraîneur des U19 ne serait « pas très emballé par cette possibilité ». L’ancien joueur du FCN préférerait logiquement prendre la suite de Coach Vahid en solo... Sauf que le dernier mot reviendra au clan Kita.