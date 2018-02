FCN : Rongier, Thomasson, Touré... Le mercato va déplumer les Canaris

Dans : FC Nantes, Mercato.

Actuel cinquième de Ligue 1, le FC Nantes a tout intérêt à décrocher une place européenne en vue du prochain mercato estival.

L’Europa League serait en effet un bel argument pour retenir des joueurs très convoités sur le marché des transferts. On ne parle plus du latéral droit et capitaine Léo Dubois qui s’est déjà engagé en faveur de l’Olympique Lyonnais. Rappelons aussi que l’entraîneur Claudio Ranieri a très envie de prendre les commandes de la sélection italienne après le Mondial 2018. D’autres éléments pourraient donc en profiter pour filer.

A commencer par le milieu Valentin Rongier (23 ans), le milieu sous contrat jusqu’en 2022 que l’Olympique de Marseille apprécie, tout comme d’autres clubs français et espagnols. Il faudra également suivre la situation d’Adrien Thomasson (24 ans) dont le contrat expire en juin prochain. Si Nantes essaye toujours de le convaincre, le milieu offensif sera forcément tenté de partir sachant que Bordeaux et Nice sont à l’affût, révèle RMC.

Tatarusanu devrait rester

Et comme si cela ne suffisait pas, l’autre milieu Abdoulaye Touré (23 ans) a encore plus la cote à l’étranger grâce à ses bonnes performances dans l’entrejeu. Enfin, même le gardien arrivé l’été dernier Ciprian Tatarusanu (32 ans) est convoité. Mais la radio précise que le Roumain a peu de chances de quitter les Canaris aussi rapidement. L’une des rares bonnes nouvelles pour le FCN...