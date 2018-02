FCN : Ranieri ne « comprend pas » l'arbitrage français

Dans : FC Nantes, Ligue 1, SMC.

Claudio Ranieri, entraîneur du FC Nantes, après la défaite à Caen (2-3) : « Je suis déçu. Nous faisons une très bonne première mi-temps. On doit marquer les buts pour gagner. Il y a deux actions que je ne comprends pas. L'arbitre ne peut pas voir le pénalty. Il a trois joueurs devant lui. Et après, contre nous, face à Auxerre, Lima prend rouge. Ce soir, pour Dubois, c'est carton jaune, il y avait carton rouge. Je ne sais pas si vous êtes content de l'arbitrage en France. Je ne comprends pas toujours. Félicitations à Caen. On doit s'améliorer sur les coups de pieds arrêtés. C'est incroyable de perdre sur trois coups de pieds arrêtés. On produit de belles attaques, mais on doit marquer. Bammou a marqué deux beaux buts, il a fait un bon match. On a gagné certains matchs en ne jouant pas forcément bien, là, nous perdons en ayant bien joué. C'est le football... ».