FCN : Ranieri l’avoue, Nantes ne fera pas une Leicester à cause du PSG

Ancien coach de Leicester, Claudio Ranieri est l’homme du dernier miracle en date dans un grand championnat.

A la tête d’un club qui s’était battu pour se sauver la saison précédente, il a tenu la dragée haute à tous les grands clubs anglais pour remporter la Premier League en 2015-16. Désormais à Nantes, le Mister réalise de très belles performances avec les Canaris, qui s’installent dans le Top6. Néanmoins, interdiction de rêver trop haut, le FCN ne pourra pas faire « une Leicester » a prévenu le technicien, pour qui le PSG est tout simplement trop fort et perdra trop de points sur la saison pour laisser croire au miracle.

« Un nouveau miracle à la Leicester ? Non, c’est impossible, car pour moi, le PSG a d’ores et déjà gagné le championnat.C’est une équipe qui ira sans aucun doute très loin en Ligue des Champions. Unai Emery peut changer dix joueurs dans son onze de départ et avoir une équipe toujours plus forte, qui marque quatre buts par match », a expliqué à la Rai Claudio Ranieri, à qui Waldemar Kita n’a de toute façon pas demandé d’être champion de France. Néanmoins, ses performances avec les Canaris ont en tout cas permis de montrer que l’ancien coach de la Roma n’a pas perdu la main, ce qui pourrait même le rapprocher de la place de sélectionneur italien…