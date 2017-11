FCN : Ranieri a déjà zappé le TFC et voit le PSG gros comme une maison

Dans : FC Nantes, Ligue 1, PSG.

Claudio Ranieri (entraîneur du FC Nantes après le succès contre le TFC) : « Le plus important, c'est la réaction après avoir encaissé le but. Je suis content parce qu'avant de jouer contre nous, Toulouse avait passé 350 minutes sans prendre de but. J'avais demandé à mes joueurs de gagner des duels. Nous avons eu beaucoup d'occasions. Je pense que la première période est la meilleure du FC Nantes. En termes d'intensité, c'était très bon. Le bloc et le pressing étaient plus haut et toujours compacts. On fera le bilan après le dernier match. Je pense toujours au prochain match : maintenant j'ai la tête à Paris. Ils ont gagné 5-0 contre Anderlecht et Angers...»