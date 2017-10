FCN : Nkoudou sur le retour, ça se précise

Dans : FC Nantes, Mercato, Premier League.

Totalement hors course avec Tottenham, où il n’a pas débuté une seule rencontre et ne compte que quelques apparitions avec l’équipe de Mauricio Pochettino, Georges-Kévin Nkoudou a de grandes chances de changer d’air cet hiver. L’ancien nantais et marseillais ne répond pas aux attentes de son entraineur, et après une première saison ratée, la deuxième ne s’annonce pas beaucoup mieux. Un départ sous la forme d’un prêt se prépare, et selon The Sun, Claudio Ranieri pourrait user de ses relations anglaises pour le récupérer à Nantes.

Si pour le moment, les Canaris sont très bien placés en championnat et d’une efficacité redoutable, leur attaque manque de tranchant et l’idée de récupérer le joueur révélé à la Beaujoire pour un prêt peu coûteux a déjà ses partisans sur les bords de l’Erdre. Toutefois, Tottenham pourrait être tenté de favoriser un prêt dans un club anglais, afin d’aider l’ailier qui n’a que 22 ans à se faire enfin au jeu en Premier League. Mais cela ne risque pas de se bousculer au portillon pour l’ancien international français, qui n’a encore jamais marqué en match officiel sous le maillot de Tottenham.