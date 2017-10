FCN : Ne demandez pas à Ménès de s’extasier sur le jeu de Ranieri...

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

En disposant de Metz à La Beaujoire samedi soir (1-0), le FC Nantes a enchaîné un sixième match consécutif sans défaite. Une sacrée performance pour les hommes de Claudio Ranieri, qui s’installent dans le haut du classement de la Ligue 1. Néanmoins, les résultats sont à relativiser selon Pierre Ménès. En effet, le journaliste de Canal + a bien du mal à s’emballer devant le spectacle proposé par les partenaires de Valentin Rongier…

« Nantes poursuit sa série très chanceuse. Alors je ne vais pas me faire que des amis chez les supporters nantais mais il y a quand même un grand décalage entre la qualité de jeu et les résultats du club. Les Nantais ont remporté leur cinquième victoire par un but d’écart. Déjà, le succès à Strasbourg était quand même très heureux mais alors que dire de celui de ce samedi où ils ont ouvert le score par Sala en début de match avant de gérer à la Ranieri le reste du temps » a-t-il confié sur son blog. Le spectacle a beau ne pas fait rêver, Nantes prend déjà de la marge sur les équipes du bas du classement. La course au maintien est donc (déjà) bien engagée pour l’ancien manager de Leicester, qui pourra peut-être jouer les troubles fêtes pour les places européennes s’il continue sur cette lancée…