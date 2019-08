FCN : Nantes l'appelle, Luis Fernandez est chaud pour venir

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Sur le point de se séparer de Vahid Halilhodzic, qui ne s’entend plus du tout avec les Kita, le FC Nantes a déjà entamé les recherches pour un nouvel entraineur.

Plusieurs profils ont été étudiées, et pour le moment, en dépit du prestige de diriger un club historique et une équipe désormais bien installée en Ligue 1, plusieurs refus ont été enregistrés. C’est le cas de Claude Puel ou de Thiago Motta plus récemment. La Maison Jaune penserait donc à une solution interne en donnant les commandes de l’équipe à Stephane Ziani, ancien meneur de jeu des Canaris en charge des U19, affirme L’Equipe. Mais ce dernier se verrait associer un technicien plus expérimenté pour un duo mieux équilibré. Et la direction nantaise pense ainsi à Luis Fernandez, qui cherche activement à se rapprocher des terrains depuis des années, sans vraiment avoir trouvé une offre à sa guise.

Celui qui avait encore des responsabilités au PSG tout récemment au niveau de la formation, prépare déjà une équipe à emmener si jamais il devait prendre part à ce duo d'entraineur. Une autre piste est toutefois à l’étude, et elle mène à Claude Makelele, ancien joueur du FCN et qui a l’énorme avantage d’être libre de tout contrat après la fin de son aventure plutôt réussie à Eupen en Belgique. L’ancien international français est également courtisé par la RD Congo, qui lui propose le poste de sélectionneur.