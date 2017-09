FCN : Nantes est sur le podium, mais Ranieri est « énervé »

Dans : FC Nantes, Ligue 1, Metz.

Claudio Ranieri, entraîneur de Nantes, après la victoire contre Metz (1-0) : « Je suis encore énervé, il n'est pas possible de faire cette erreur à la fin du match. Nous avions l'opportunité de faire une bonne victoire. Nous avons bien commencé en étant agressifs. On marque d'entrée. Je suis satisfait du résultat. On doit en revanche avoir plus de personnalité et plus gérer la fin de match. Mais ce n'est pas facile. Je souhaitais qu'on marque le deuxième pour être plus tranquilles... Ce soir, l'ambiance était magnifique, vraiment magnifique... Merci à tous nos supporters. J'ai changé beaucoup de joueurs depuis le dernier match. L'équipe était un peu plus à manoeuvrer. Peut-être avons-nous marqué trop vite. Mais nous faisons un bon match. Metz n'a pas vraiment d'occasions. Tatarusanu n'a pas d'arrêt à faire ».