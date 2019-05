FCN : Le terrible témoignage d'Emiliano Sala contre les Kita

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Ce mercredi soir, la chaîne L'Equipe consacre un long documentaire à la mort dramatique d'Emiliano Sala en s'intéressant notamment aux décisions qui ont abouti à son transfert du FC Nantes à Cardiff, avant bien évidemment d'aboutir à cet accident d'avion au large de Guernesey. Parmi les nombreux documents présentés dans ce doc, on peut entendre un appel d'Emiliano Sala à un proche, dans lequel l'attaquant argentin, qui n'avait pas encore signé à Nantes, dit tout le mal qu'il pense des Kita et notamment du président nantais, dont il dit qu'il suscite du dégoût. Un témoignage glaçant et terrible pour l'actuel patron du FC Nantes.

Nous en avons fait la transcription intégrale. « Hier soir, j’ai envoyé un message à Meissa (Ndlr : Meissa N'Diaye est l'agent personnel d'Emiliano Sala) et il m’a appelé quelques heures plus tard. Donc on a discuté et il m’a raconté que hier soir, Franck Kita lui avait envoyé un message pour qu’il l’appelle et il l’a donc appelé. Ils se sont parlés et eux (Ndrl : Les Kita) veulent me vendre. Donc il y a l’offre de Cardiff aujourd’hui. De leur côté, ils ont négocié pour gagner beaucoup d’argent et ils veulent absolument que je parte là-bas. C’est vrai que c’est bon contrat, mais sportivement ce n’est pas intéressant pour moi. Donc voilà, eux, ils essaient par tous les moyens que j’aille à Cardiff. Meissa a dit non à Cardiff parce que lui il ne veut pas que j’aille là-bas. Il pense que par rapport au sportif, qu’on est en position de force dans tous les domaines, le foot, les contrats, dans tout ça. Mais moi j’en ai marre de ça et je ne veux pas ça. Je m’en fous d’être en position de force. C’est vrai que j’aimerais trouver quelques chose d’intéressant au niveau contractuel et aussi sportivement, mais des fois tu ne peux pas avoir les deux. D’un autre côté, je ne veux pas parler avec Kita, parce que je n’ai pas envie de m’énerver. C’est une personne qui me dégoûte quand il est en face de moi. Lui aujourd’hui, il veut me vendre à Cardiff parce qu’il a fait une super négociation, il va rentrer l’argent qu’il veut. Lui, il veut que je parte à Cardiff, il ne m’a même pas demandé. Lui, il ne s’intéresse qu’à l’argent », explique Emiliano Sala à son interlocuteur, lequel a accepté de confier ce document à la chaîne L'Equipe.