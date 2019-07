FCN : Le mercato de Nantes fait paniquer Halilhodzic !

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

En ce début de mercato, il y a les clubs hyperactifs comme Toulouse ou Lyon, et ceux qui prennent davantage leur temps, comme par exemple Marseille et Lille. Nantes fait également partie de la deuxième catégorie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela inquiète Vahid Halilhodzic, lequel a indiqué en conférence de presse que 8 à 9 recrues étaient encore nécessaires à Nantes en dépit des arrivées déjà bouclées d’Appiah et de Lafont en provenance d’Anderlecht et de la Fiorentina.

« Il faut encore recruter 8 ou 9 joueurs. Comment ? Ça sera très compliqué. J'espère que ça va changer. Il faut avoir au moins 26 ou 28 joueurs en préparation. On est dans la difficulté. Je suis un peu inquiet. Nous recherchons essentiellement des titulaires. Je ne connais pas les joueurs qui vont venir. On a proposé pas mal de joueurs à la direction, aucun n'est venu. Il faut faire vite pour essayer de faire un recrutement exceptionnel et réaliser une bonne saison » a lâché l’ancien sélectionneur du Japon, plus inquiet que jamais devant le mercato du FC Nantes.