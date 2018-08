FCN : La victoire ou la porte, Kita ne rigole pas avec Cardoso

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Battu par Monaco (1-3) et Dijon (2-0), le FC Nantes a arraché son premier point lors de la 3e journée de Ligue 1 face à Caen (1-1) samedi dernier.

Pour la direction, ce petit bilan est nettement insuffisant compte tenu des ambitions affichées. Rappelons que le nouvel entraîneur Miguel Cardoso est arrivé avec une philosophie de jeu offensive et séduisante. De quoi inciter le club nantais à mettre la main à la poche pour amener six recrues, sans compter le latéral gauche Charles Traoré et le défenseur central Kara Mbodji qui devraient rapidement signer. Autant dire que le FCN attendait des résultats dès le début de la saison.

Du coup, Cardoso se retrouve déjà sous pression, indique le journal L’Equipe. Selon nos confrères, une défaite contre le SMC l’aurait déjà mis sur la sellette. Et l’égalisation d’Emiliano Sala sur penalty à la 80e n’a pas rendu sa situation plus confortable. Il se murmure en effet qu’un nouveau revers à Strasbourg samedi (20h) pourrait encore rapprocher le Portugais de la sortie, sachant que ses relations avec les Kita ne sont pas idéales…