FCN : La Ligue 1, c’est devenu sérieux constate Ranieri

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Après un début de saison compliqué, le FC Nantes surprend tout le monde et passe la trêve internationale à la 4e place de Ligue 1.

Solides, les Canaris s’appuient évidemment sur la philosophie de leur entraîneur Claudio Ranieri. Preuve que l’Italien n’a pas changé ses idées depuis son départ de l’AS Monaco en 2014. En revanche, la Ligue 1 n’est plus la même aux yeux de Ranieri. Visiblement surpris, le coach du FCN constate que le championnat français a progressé, notamment grâce à quelques entraîneurs de renom.

« Il y a toujours beaucoup de talents. Et des entraîneurs sont arrivés et ont proposé de nouvelles idées, a confié l’ancien manager de Leicester City à La Gazzetta dello Sport. Bielsa le fait à Lille, Favre se débrouille très bien à Nice, Rudi Garcia est revenu à Marseille, Jardim a encadré Monaco. L'Euro a permis de construire de nouveaux stades et à Nantes, on planifie un nouveau projet. La Ligue 1 gagne du terrain. Ce n’est pas un championnat de conte de fées. » Ça se confirme, la L1 est vraiment en train de modifier sa réputation.