FCN : Kita stoppe le délire Ranieri

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Avec une réussite insolente depuis quasiment le début de la saison, le FC Nantes parvient à s’installer sur le podium de la Ligue 1 au milieu des gros bras. Et pourtant, on ne peut pas dire que l’effectif des Canaris soit composé de noms ronflants. Mais avec Claudio Ranieri, les bases ont été solidifiées. Un gardien fiable, une défense très renforcée, pour un jeu offensif minimaliste mais diablement efficace. Résultat, avec moins d’un but marqué par match, Nantes compte 20 points en 10 journées. Même pour Waldemar Kita, cela va trop loin et il ne faut pas se voir trop beau. Le président des Canaris a donc livré un petit discours dans L’Equipe pour demander à tout le monde de ne pas s’enflammer avec l’entraineur italien.

« On prend du plaisir, c'est un bon départ, mais on n'est qu'à un quart du championnat et on fera les comptes à la fin. On ne va pas trop faire de cinéma avec tout ça, il ne faut pas trop délirer et se monter la tête. Ensuite, on a un coach qui réfléchit, qui sait utiliser les joueurs par rapport aux qualités qu'ils ont, ce n'est pas donné à tout le monde, mais il a été le meilleur coach du monde en 2016. Il est dans la continuité de Conceiçao et ce n'était pas évident d'assurer une continuité dans un autre style. C'est un tacticien hors-pair », a souligné le dirigeant polonais, qui reste lucide et sait bien qu’il sera quasiment impossible de tenir cette place sur le podium tout au long de la saison. En attendant, finir européen va forcément devenir un objectif si la série se poursuit.