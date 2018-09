FCN : Kita met le couteau sous la gorge de Cardoso

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Waldemar Kita, président du FC Nantes, après la défaite à Lille (1-2) : « On perd trois points, on encaisse encore deux buts... Jouer à la baballe c'est bien, mais à un moment donné, il faut jouer au ballon. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même aller au but pour pouvoir marquer. Faire des passes tout le temps, ce n'est pas toujours très évident et constructif. Je pense qu'on a commencé à jouer beaucoup plus vers l'avant en deuxième mi-temps. La preuve, le but qu'on marque, c'est sur trois passes depuis le milieu de terrain. Les recrues ? Les changements ont apporté un plus. C'est toujours difficile quand il y a des millions sur la touche. Il va falloir quand même qu'on se mette d'accord avec l'entraîneur. On a des joueurs de qualité, on a beaucoup investi, ces joueurs doivent être sur le terrain. Cardoso a besoin de temps, mais les résultats doivent aussi être là... C'est pas le cas. À un certain moment, il doit s'adapter au football français. Ce n'est pas méchant. C'est la réalité des choses. Maintenant, il faut aller vite ! », a-t-il déclaré sur Canal+.