FCN : Kita est prévenu, Vahid Halilhodzic a déjà sa porte de sortie

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Au cœur d’une très belle fin de saison, le FC Nantes montre qu’il a su surpasser la terrible épreuve du décès d’Emiliano Sala pour se rapprocher de la première partie de tableau.

Très apprécié dans l’effectif, Vahid Halilhodzic est comme tous ses prédécesseurs en froid avec son président. Il a récemment torpillé Waldemar Kita au sujet de la teneur du mercato hivernal, et cela pourrait provoquer son départ en fin de saison. Et l’entraineur bosnien possède en tout cas déjà une porte de sortie toute trouvée. France Football annonce que la fédération marocaine rêve de le recruter pour prendre la suite d’Hervé Renard après la CAN 2019. Coach Vahid a laissé de très bons souvenirs au Maroc lors de son passage au Raja Casablanca en 1997, sans oublier sa très belle performance avec l’Algérie voisine lors de la Coupe du monde 2014. De quoi passer des Canaris aux Lions de l’Atlas ?