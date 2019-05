FCN : Kita est chaud pour un nouveau round contre Halilhodzic

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Battu à domicile par Strasbourg (0-1) vendredi, le FC Nantes a-t-il disputé son dernier match sous les ordres de Vahid Halilhodzic. Beaucoup de déclarations le laissent penser.

A plusieurs reprises, l’entraîneur des Canaris a clairement laissé entendre qu’il ne pourrait pas continuer dans les conditions actuelles. Le technicien se plaint notamment de ne pas être écouté par ses supérieurs sur le recrutement et les ventes de joueurs. De quoi créer des tensions en interne. Pourtant, Waldemar Kita assure que son coach n’a aucune raison de partir.

« Je suis un peu surpris que vous parliez de problèmes entre Vahid et moi, a réagi le président de Nantes. Un : Vahid travaille pour moi. Deux : je ne suis jamais là, donc on ne peut pas avoir de problèmes avec quelqu’un qu'on ne fréquente pas. Trois : il a un contrat et on discute déjà pour demain sans aucun problème. Vous savez, on n’est pas là pour s’aimer, on est là pour travailler. »

Kita a contacté d’autres coachs

Justement, le travail d’Halilhodzic est plutôt bon depuis son arrivée en octobre dernier, lorsque le club occupait la 19e place de Ligue 1. « On n’était pas très bien placé et aujourd’hui on est pas trop mal, a souligné le dirigeant, satisfait du 12e rang. Il a un très bon staff, qu’il ne faut pas oublier. On forme une bonne équipe et ça ne se passe pas trop mal aujourd’hui. » Cela n’a pas empêché Kita de contacter des entraîneurs au cas où…

« On a été dans le doute au regard des déclarations de Vahid qui disait qu’il allait partir, puis rester, et partir, puis rester. Il était donc tout à fait normal qu’on réfléchisse, s’est-il justifié. Mais il n’y a pas de doute sur la suite. Il a un contrat. Chacun est grand. Quoi qu’il arrive il est là et je pense qu’il est bien content d’être là. » De son côté, le Franco-Bosnien attend de connaître le résultat de ses entretiens avec Kita pour prendre une décision définitive.