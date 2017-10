FCN : « Je ne comprends pas », Ranieri est abasourdi

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Claudio Ranieri, entraîneur de Nantes, après la défaite à Dijon (0-1) : « Je ne comprends pas. Je demande toujours de lutter et de faire le maximum. Je parlerai avec les joueurs demain et ils m'expliqueront. J'accepte de perdre quand l'équipe lutte du début à la fin, mais là... Nous avons lutté qu'à partir de la 70e minute de jeu. Ce n'est pas bon. Il est difficile d'expliquer ce match. On a fait une heure d'échauffement et joué uniquement les 30 dernières minutes... ».