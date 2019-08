FCN : Gourcuff ne craint pas ce diable de Kita

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Il faut bien l'avouer, personne n'avait vu venir, même les inventeurs d'exclusivité, la signature de Christian Gourcuff au poste d'entraîneur du FC Nantes, Waldemar Kita ayant laissé penser qu'il voulait recruter un entraîneur étranger pour succéder à Vahid Halilhodzic. Mais le président des Canaris a réussi son coup, même si désormais tout le monde attend de savoir comment la cohabitation entre les deux hommes va se passer. Présent ce lundi en conférence de presse, avec à ses côtés Franck Kita, Christian Gourcuff a évoqué cette relation qui débute avec le patron du FC Nantes.

Et l'expérimenté entraîneur, qui n'a signé que pour un an, de confier qu'il n'avait réellement aucune crainte. « Si je suis à Nantes, c'est que j'estime qu'on peut cohabiter. Après, chacun a sa personnalité. Si je suis viré dans un mois, ce sera comme ça, mais non, là-dessus, il n'y a aucun problème. Dans la mesure où il m'appelait, il y a une confiance réciproque, il ne faut surtout pas polluer les choses avec des suspicions. Après je connais le foot, je sais que les résultats peuvent plomber les choses. Il y a aussi les aspects d'environnement. Je connais la donne. Mon objectif, déjà, c'est de faire progresser les joueurs, qu'on soit performants collectivement.(...) C’est moi qui ai insisté sur le fait d’avoir un contrat d’une année. Mais si je fais cinq ans. Je ne suis pas dans l’état d’esprit de partir au bout d’un an. Je suis là pour servir le FC Nantes », a confié Christian Gourcuff, conscient qu'il ne sera jugé que sur ses performances.