FCN : Gourcuff confirme, c’est bien lui le nouveau boss

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Nommé assez tardivement cet été en remplacement de Vahid Halilhodzic, Christian Gourcuff a rapidement pris ses marques au FC Nantes.

Le technicien si exigeant et qui a souvent besoin de temps pour mettre en place son jeu, a clairement changé sa façon de faire, avec une assise défensive nouvelle et au bout, des résultats convaincants. Résultat, c’est suffisamment rare pour être souligné, le club nantais est à l’unisson derrière lui. Et même les dossiers sensibles comme les transferts, et notamment celui de Valentin Rongier à Marseille après la fin du marché des transferts, n’ont pas donné lieu à des déclarations tapageuses. Et cela devrait être encore plus clair désormais puisque Christian Gourcuff a confirmé avoir les pleins pouvoirs de manager.

« Le club et la direction ont choisi d’avoir une politique sportive définie qui se décline à tous les niveaux. Le président m’a confié la mission de mettre en place cette politique sportive. Cela implique une projection dans l’avenir. Si on se projette dans la formation, le gros problème c’est le temps. Si je mets en place une politique générale, il faut que je sois porteur du projet. Mais il n’y a pas de durée établie encore, pas d’aspects contractuels. Et ce n’est pas un problème pour moi. Je suis très heureux que club et le président me fassent confiance. J’ai déjà mis en place ce type de projet à Lorient, j’ai voulu faire la même chose en sélection d’Algérie, et on m’avait appelé à Rennes pour faire ça aussi. Je suis marqué par cette marque de confiance et ça décuple mon implication dans le club », a souligné dans Ouest-France celui qui a en effet toujours eu des grandes ambitions au niveau du jeu, mais ne sait que trop bien que la stabilité au poste d’entraineur demeure extrêmement relative.