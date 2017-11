FCN : Domenech sort les rames et s'attaque à Kita

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Balayé à Paris (4-1) samedi malgré les « deux bus » installés par Claudio Ranieri, le FC Nantes s’est lancé dans une petite guéguerre contre Raymond Domenech.

Amusé par les propos de Waldemar Kita, qui comparait Michel Der Zakarian à une 2CV par rapport à la Mercedes Claudio Ranieri, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France s’était moqué du président nantais. Sachant que le coach montpelliérain, lui, avait neutralisé le PSG (0-0). Le FCN lui avait donc répondu avec une allusion au fameux bus de Knysna, avant que l’Italien n’en remette une couche théâtrale en conférence de presse.

« Il parle de théâtre mais il aurait dû en faire du théâtre parce qu’il est bon. Il joue bien le rôle. On a dû lui expliquer des choses qu’il n’avait sûrement pas lues, sinon il aurait bien lu ce que je disais, a répondu le consultant de la chaîne L’Equipe. C’est lui qui parle de bus. Je n’ai strictement rien dit là-dessus. (…) Moi j’ai juste fait un peu d’humour. La 2CV contre Montpellier a fait 0-0 contre le PSG et, je suis désolé, les deux bus de Mr Ranieri en ont pris quatre. Qu’il soit déçu que les bus aient explosé, je n’y peux rien. L’humour n’a rien à voir avec le théâtre. »

« De quoi il se mêle... »

En fait, la vraie cible de Domenech, c’était plutôt Kita. « Pour moi, on n’avait pas le droit de dire que l’un est une 2CV et l’autre une Mercedes, a-t-il estimé. On n’a pas le droit de faire de différence, c’est un métier difficile et compliqué pour tout le monde. Mr Kita n’en est pas à sa première pour dévaloriser les entraîneurs français. Je n’ai pas répondu à Mr Ranieri, je ne sais pas de quoi il vient se mêler dans cette histoire, mais à Monsieur Kita. » Connaissant le personnage, le dirigeant franco-polonais ne devrait pas tarder à répondre...