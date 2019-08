FCN : Cet entraineur que Pierre Ménès veut absolument voir à Nantes

Dans : FC Nantes.

Souvent aperçu en vacances à La Baule où il a ses habitudes, Pierre Ménès n’est pas loin de s’abonner au FC Nantes.

En effet, le consultant a rebondi sur l’un des feuilletons de l’été dans la Maison Jaune, où Vahid Halilhodzic s’est mis d’accord avec Waldemar Kita pour quitter le club dans les prochaines heures. De quoi provoquer un tremblement de terre tant le coach bosnien avait su redresser la barre la saison passée, et était apprécié dans le groupe et par les supporters. Mais le président franco-polonais a toujours autant de mal à conserver un technicien sur le long terme, et cette association n’aura donc pas duré beaucoup plus longtemps que les autres. Pour le remplacer, de nombreux profils sont étudiés, dont le duo composé de Stéphane Ziani, ancien joueur du club et entraineur des U19, et Luis Fernandez, qui rêve de retrouver un banc en Ligue 1. Le consultant de bein SPORTS va souvent au clash avec celui de Canal+, qu’il déteste cordialement, et réciproquement. Résultat, Pierre Ménès accueille déjà avec une bonne dose d’ironie la possible nomination de Luis Fernandez au FCN.

Luis Fernandez chez Kita. Rien que pour le spectacle je veux voir ça 😂 — Pierre Ménès (@PierreMenes) 2 août 2019

« Luis Fernandez chez Kita. Rien que pour le spectacle je veux voir ça », a délivré Pierre Ménès, persuadé que le duo va faire des étincelles étant donné le caractère bouillant des deux personnages. C’est une possibilité à ne pas exclure.