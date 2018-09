FCN : Cardoso va rester à Nantes, et c'est une source sûre qui le dit !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Si certains suiveurs estiment que les dés sont déjà pipés pour l'avenir de Miguel Cardoso au FC Nantes, l'entraîneur portugais, lui, ne semble pas encore prêt à faire ses valises.

Restera, restera pas ? Cette question, tous les supporters du FC Nantes se la posent ce dimanche, alors que Miguel Cardoso est annoncé sur le départ depuis quelques jours. Mais samedi soir, pour ce qui devait être son dernier match, le coach portugais a réalisé un joli baroud d'honneur en allant chercher un bon point contre un Olympique Lyonnais au top de sa forme (1-1). Un résultat positif qui pourrait lui offrir quelques jours de répit auprès de Waldemar Kita ? L'ancien de Rio Ave l'espère en tout cas...

« Bien sûr que ce match nul me plait. Je suis content. Mais ce n’est pas parce que les joueurs sont venus m’embrasser que cela veut dire qu’ils sont avec moi ou qu’ils veulent bien faire les choses parce qu’ils les ont déjà bien faites dans d’autres matchs. Toujours l'entraîneur Nantes mardi ? J'en suis certain. J’ai encore deux ans de contrat et je vais les faire. Personne ne m'a dit le contraire. Je vais préparer le prochain match avec le même plaisir, car j'aime travailler avec mes joueurs », a balancé, sur Canal+, Cardoso, qui n'est toutefois pas sûr d'être sur le banc des Canaris le 7 octobre prochain contre Bordeaux, sachant que Vahid Halilhodzic doit rencontrer le président nantais dans les prochaines heures afin de potentiellement prendre le poste d'entraîneur du FCN la semaine prochaine...