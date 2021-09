C'est officiel, la Beaujoire va de nouveau trembler

Dans : FC Nantes.

Par Alexis Rose

Alors que le FC Nantes retrouve des couleurs en Ligue 1, le Stade de la Beaujoire va avoir droit à un sacré renfort, avec le retour de la « Brigade Loire ».

Depuis le début de la saison, les affluences sont loin d’être exceptionnelles à Nantes. Puisqu’à part le match face à l’OL (0-1), qui a rassemblé 23 177 spectateurs le 27 août dernier, le Stade de la Beaujoire n’a pas fait de grands chiffres. Par exemple, ce mercredi contre Brest (3-1), le taux de remplissage était à peine de 55 %, avec une affluence de 19 676 pour une capacité de 35 550. Pourtant, les joueurs d’Antoine Kombouaré font tout leur possible pour ramener le public au stade. Huitième du championnat, le FCN reste sur deux victoires de suite avec sept buts marqués. Autant dire que l’engouement devrait être tout autre à Nantes. Mais tout cela va changer, puisque dès le week-end prochain, la « Brigade Loire » sera de retour dans les stades ! Mis en retrait depuis le début de la saison, à cause de l'instauration du « pass sanitaire », les ultras nantais ont changé d’avis.

« Nous avons pris la décision de reprendre nos activités au sein du stade »

« Depuis bientôt deux mois, nous avons pu constater, aussi bien à la Beaujoire que dans les autres stades du championnat : Qu'aucun geste barrière n'est appliqué dans les tribunes populaires (malgré, parfois, des annonces préfectorales), et que cela n'entraîne aucune conséquence, aussi bien pour ces dites tribunes que pour les supporters concernés ; Que, sauf exception, aucune jauge, en tout cas anormalement basse, n'est mise en place pour limiter les flux des supporters ; Que le contrôle du passe sanitaire n'est pas assorti d'un contrôle systématique des identités, notamment en ce qui concerne les groupes de supporters actifs. Forts de ce constat, nous pouvons donc logiquement considérer que la même gestion nous sera appliquée, et ce malgré le conflit qui oppose les supporters nantais à la direction du Club. Dès lors, nous avons pris la décision de reprendre nos activités au sein du stade, et ce dès ce week-end, pour le déplacement à Reims », détaille la BL dans un communiqué. Un retour qui va faire du bien à Nantes, mais aussi à la L1, qui traverse une période compliquée avec les supporters de ses clubs...