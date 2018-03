Officiel : Un proche de Rybolovlev quitte l'ASM

Dans : Monaco, Ligue 1.

Dans un communiqué publié ce mardi après-midi, l’AS Monaco a officialisé le départ de son directeur de la communication et du marketing, Bruno Skropeta. Proche de Dmitriy Rybolovlev, il va rejoindre la société Rigmora Holdings Ltd… dirigée par l’homme d’affaires russe.

« Je suis très fier d’avoir pu évoluer au sein de l’AS Monaco et d’avoir participé à mon niveau au renouveau de ce très grand club. Pendant les six années passées à l'AS Monaco, j’ai appris à côtoyer et apprécier le President du club, Dmitriy Rybolovlev. Le chemin parcouru de la Ligue 2 au titre de champion de France de Ligue 1 a démontré à tous la réussite de sa vision à travers la stratégie sportive et le modèle économique. Je suis donc très heureux de sa confiance et des responsabilités élargies qui me sont confiées dans cette nouvelle étape professionnelle » a expliqué Bruno Skropeta sur le site officiel du champion de France en titre.