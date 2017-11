Officiel : Michael Emenalo, nouveau directeur sportif de l'AS Monaco

Dans : Monaco, Ligue 1, Mercato.

Dans les petits papiers depuis plusieurs semaines, l'arrivée de Michael Emenalo au poste de directeur sportif est désormais officielle du côté de l'AS Monaco. Ce lundi après-midi, le club du Rocher a effectivement annoncé la nomination de l'ancien boss de Chelsea, qui « sera en charge de toute la partie sportive, sous la direction de Vadim Vasilyev ». Un honneur pour l'ancien joueur international nigérian de 52 ans.

« C’est une magnifique opportunité qui s’offre à moi dans un projet de grande qualité. L’AS Monaco a démontré depuis plusieurs saisons une grande progression et je suis convaincu que le futur sera tout aussi ambitieux. La volonté de Vadim Vasilyev de me voir rejoindre l’AS Monaco a été déterminante et pour moi, le choix a été naturel après ma décision de quitter Chelsea », a lancé, dans un communiqué, le nouveau directeur sportif de l'ASM, qui a désormais pour objectif de faire progresser le projet monégasque, et notamment au niveau de l’Académie rouge et blanche.